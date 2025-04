Bayern vence o Mainz, mas título do Campeonato Alemão é adiado com triunfo do Leverkusen

O Bayern de Munique fez a sua parte neste sábado ao derrotar o Mainz por 3 a 0 na Allianz Arena, mas teve o título do Campeonato Alemão adiado. Isso porque o Bayer Leverkusen também venceu, mantendo a disputa aberta. As partidas foram válidas pela 31ª rodada da competição.

Apesar do adiamento, a situação do Bayern na tabela segue muito confortável. O time bávaro lidera com 75 pontos, contra 67 do Leverkusen, e precisa apenas de mais uma vitória nas três rodadas restantes para confirmar o título nacional, o primeiro da carreira de Harry Kane.

Dentro de campo, o Bayern dominou o Mainz desde o início. O placar foi aberto aos 26 minutos, quando Laimer fez jogada pela direita e encontrou Sané na área. O atacante cortou da esquerda para a direita e finalizou rasteiro para fazer 1 a 0.

O Mainz tentou reagir, mas viu o Bayern ampliar ainda no primeiro tempo. Aos 39, Olise recebeu na ponta direita, carregou para o meio e chutou forte, de pé esquerdo, para marcar o segundo gol dos donos da casa.

Na etapa final, o Bayern manteve o ritmo e quase ampliou com Sané, que acertou a trave. O terceiro gol veio apenas aos 38: Olise cobrou escanteio na primeira trave, e Dier subiu para cabecear no canto e fechar o placar.

Enquanto isso, na BayArena, o Leverkusen fez sua parte e venceu o Augsburg por 2 a 0. Os gols da equipe comandada por Xabi Alonso saíram ainda no primeiro tempo, com Schick e Buendía. Tella também balançou as redes, mas o gol foi anulado pela arbitragem.

Atual campeão alemão, o Leverkusen ainda sonha com o bicampeonato, mas precisa de uma combinação improvável: vencer seus três jogos restantes e torcer por uma sequência negativa do Bayern.

A rodada ainda teve o Freiburg vencendo o Wolfsburg por 1 a 0 fora de casa, resultado que mantém o time na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, com 51 pontos. Já o Borussia Dortmund, em partida dramática, bateu o Hoffenheim por 3 a 2, com um gol salvador de Anton aos 50 minutos da etapa final, e se mantém na disputa por competições europeias.

Por fim, o já rebaixado Holstein Kiel apenas cumpriu tabela, mas voltou a vencer ao bater o Borussia Mönchengladbach por 4 a 3 em um jogo movimentado.