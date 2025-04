Musical e rock clássico embalam o sábado no Teatro de Santo André

Prepare-se para um sábado (27) cheio de emoção no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André! A programação especial traz dois espetáculos imperdíveis para todas as idades: um mergulho no universo mágico de Encanto e a energia contagiante do clássico Creedence Clearwater Revival.



Às 16h, a criançada (e os adultos também!) vão se encantar com Encanto – O Milagre da Família Madrigal, história de uma família cheia de dons mágicos vivendo em um vilarejo colombiano. Só Mirabel parece ser diferente... Mas será que ela será a esperança de todos? Uma jornada emocionante e colorida espera por você.



Mais tarde, às 19h30, é a vez de voltar no tempo com Creedence 4Ever. Reconhecido pelos próprios integrantes da banda, o show traz réplicas dos instrumentos originais, figurinos de época e um repertório que promete fazer todo mundo cantar junto sucessos como Have You Ever Seen The Rain e Bad Moon Rising.



Os ingressos já estão disponíveis no site Bilheteria Express ou podem ser adquiridos na bilheteria do teatro a partir das 13h do dia do evento.



Serviço

Encanto – O Milagre da Família Madrigal

- Data: 27/4 (sábado)

- Horário: 16h

- Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia/antecipado) | R$ 45 (social)



Creedence 4Ever

- Data: 27/4 (sábado)

- Horário: 19h30

- Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 60 (antecipado) | R$ 40 (meia) | R$ 55 (social)

- Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Praça IV Centenário, s/nº – Paço Municipal – Centro – Santo André