Forró e Flashback agitam o Cine Theatro Carlos Gomes neste fim de semana

O fim de semana em Santo André promete ser de muita dança, música boa e solidariedade! O histórico Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes será palco de dois eventos gratuitos e cheios de energia que fazem parte da programação especial de aniversário da cidade.



Neste sábado (26), a partir das 14h, o ritmo contagiante do Forró Pé de Calçada toma conta do espaço. Celebrando 11 anos, o projeto traz apresentações de DJs e artistas como Caiana, Janayna Pereira e Johnny Cruz, garantindo um dia repleto de xote, baião e arrasta-pé.



No domingo (27), é hora de reviver grandes clássicos na Noite de Flashback. Das 17h às 22h, os DJs Cesinha e Eduardo Gaiarsa comandam as picapes com os maiores sucessos dos anos dourados, para ninguém ficar parado.



A entrada para os dois dias é solidária: basta doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, beneficiando mais de 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.



Além da música, o público poderá curtir um ambiente familiar, praça de alimentação e diversas opções de lazer no coração de Santo André.



Serviço:

- Cine Theatro Carlos Gomes – Rua Senador Flaquer, 110, Centro – Santo André

- 26 e 27 de abril

- Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis



Confira a programação completa do aniversário de Santo André em: www.santoandre472anos.com.br