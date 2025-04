Letícia Cazarré atualiza estado de saúde de Maria Guilhermina

Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Letícia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022. Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos. Em 2023 e 2024, ela passou indo e voltando do hospital, enquanto continuava o tratamento.

Agora, em 2025, a pequena foi internada pela terceira vez só esse ano. Através das redes sociais, na noite do dia 25 de abril, Letícia atualizou os seguidores sobre o estado de saúde dela: "De manhã estava ótima, agora à noite intercorreu e teve febre."

Mais cedo naquele dia, Letícia revelou que a pequena estava sendo internada na UTI. Nas redes sociais, a esposa do ator compartilhou os preparativos para ir ao hospital. Já mais tarde, ela escreveu:

Os barulhos da UTI começam cedo e não param nunca mais. Isso foi uma das coisas que me fez crescer na virtude da paciência nos 8 meses seguidos que passei com ela na UTI logo que nasceu. Só se ganha paciência vivendo situações que nos tiram a paz.