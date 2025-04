Barcelona e Real Madrid decidem Copa do Rei; veja onde assistir

O Estádio de La Cartuja, em Sevilha, será palco de mais um capítulo da rivalidade histórica entre Barcelona e Real Madrid. Os gigantes espanhóis se enfrentam neste sábado (26), às 17h (horário de Brasília), pela final da Copa do Rei.



O duelo promete fortes emoções e grande presença brasileira em campo. Raphinha, destaque do Barcelona na temporada, estará de um lado, enquanto Vinícius Júnior e Rodrygo devem liderar o ataque do Real Madrid. Endrick, jovem revelação, também é opção no banco merengue. Já Éder Militão, lesionado, desfalca o time comandado por Carlo Ancelotti.



A equipe catalã busca seu 32º título da competição e sonha em coroar a temporada com uma tríplice coroa. Já o Real tenta levantar a taça em meio a uma série de baixas, como a do volante Camavinga, que sofreu lesão recentemente.



Entre as novidades, o Barcelona conta novamente com o goleiro Ter Stegen, recuperado de grave lesão, mas quem deve seguir no gol é Szczesny. Em contrapartida, Lewandowski está fora da decisão por contusão muscular.



Os fãs poderão acompanhar o clássico espanhol ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.



Ficha técnica:

- Final da Copa do Rei

- Data: 26/4/2025

- Horário: 17h (de Brasília)

- Local: Estádio de La Cartuja, Sevilha

- Transmissão: ESPN e Disney+



Prováveis escalações:

- Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsi, Iñigo Martinez, Martin; De Jong, Pedri, Fermín López; Yamal, Raphinha, Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick.

- Real Madrid: Courtois; Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.