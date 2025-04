Segundo viaduto do Complexo Santa Teresinha é inaugurado neste sábado (26)

A partir deste sábado (26), os motoristas já podem acessar o segundo viaduto do Complexo Santa Teresinha, em Santo André. O trecho, sentido São Caetano, foi entregue nesta manhã pelo chefe do Executivo Gilvan Junior (PSDB), acompanhado pelo ex-prefeito Paulo Serra (PSDB), e integra o projeto viário de R$ 150 milhões, que teve início em fevereiro de 2022.



O complexo viário busca ampliar a fluidez na Avenida dos Estados, além de facilitar o trajeto entre o primeiro e o segundo subdistritos por meio de cruzamentos ao nível e o acesso à Avenida Prestes Maia.



O primeiro trecho, no sentido Mauá, foi entregue em dezembro do ano passado pelo então chefe do Executivo Paulo Serra. Segundo a administração andreense, a expectativa é que 207 mil veículos passem diariamente pelos elevados e que o tempo de percurso durante o horário de pico na parte da manhã diminua de 11 minutos para 30 segundos devido à eliminação das paradas em semáforos.



Os trechos viários têm comprimento total de 719,02 metros, são compostos por duas vias, 64 vigas e sustentado por 32 pilares.



Complexo



Além da construção dos dois viadutos, outras obras compõem o complexo viário, como três pontes que estão sendo construídas, uma passarela de pedestres que liga o bairro Santa Teresinha a Estação Prefeito Saladino, criação do Parque Urbano Santa Teresinha e recuperação do viaduto Castelo Branco, já realizada, também compõem o projeto do Complexo Santa Teresinha. A previsão da Prefeitura é que o equipamento cultural seja entregue em julho deste ano.



Durante a abertura do elevado, o prefeito Gilvan Junior afirmou que o complexo é a obra de mobilidade urbana mais importante da história da cidade. “Tanto do ponto de vista de infraestrutura e investimento quanto de requalificação urbana, porque não é apenas o concreto, também trazemos as pessoas para a obra. Quando entregamos um parque urbano, com ciclofaixa e outras funcionalidades, a população também faz parte de algo que ficaria sem uso”, explicou o gestor.



Ao todo, as obras tiveram investimento de R$ 150 milhões, valor que integra o pacote de intervenções de mobilidade com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e da Prefeitura. Inicialmente, era previsto o investimento de R$ 200 milhões, porém os custos das obras foram reduzidos, conforme informou o secretário de Infraestrutura e Obras, Acácio Miranda.