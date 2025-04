Duelo entre Raphinha e Vini Jr. na Copa do Rei vale a camisa 10 da seleção

A final da Copa do Rei de 2024-25 entre Barcelona e Real Madrid neste sábado, 26, terá também um duelo brasileiro importante: o de Raphinha e Vinícius Júnior pela 10 da seleção brasileira. O jornal espanhol AS destacou o confronto como essencial para definir um 'substituto' para Neymar na equipe canarinho.

Por conta das recentes lesões do atacante, que colocam em dúvida sua convocação para os próximos jogos, contra Equador e Paraguai, a lendária camisa pode mudar de mãos. E apesar da 10 já ter sido utilizada por Rodrygo nos jogos recentes, a ascensão dos dois, especialmente de Raphinha, poderia mudar quem é a referência, mesmo que não optem por usar o número agora.

O atacante do Barcelona, candidato a melhor do mundo na atual temporada e garantido nas semifinais da Champions League, é visto pelo veículo espanhol como o favorito para assumir esse protagonismo. "A explosão de Raphinha nesta temporada mudou o cenário", escreveu o jornalista Sergi de Juan, do AS.

Apesar de ter sido o vencedor mais recente do Fifa The Best, Vinícius Júnior não consegue repetir seu futebol no Real Madrid pela seleção brasileira. Isso, segundo o jornal, cumpre papel essencial na disputa pela camisa 10. "A realidade é que, na seleção nacional, o ponta nunca teve o mesmo desempenho que tem em seu clube", pontuou.

Os números de Raphinha, por sua vez, são expressivos pela equipe nacional. O atacante é o artilheiro do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com cinco gols, e marcou quatro vezes nos últimos seis jogos, salvando o time, à época comandado por Dorival Júnior, de alguns maus resultados.

Pelo Barcelona, não é diferente. Em 2024-25, são 30 gols e 23 assistências em 49 jogos e o título do Campeonato Espanhol encaminhado. Se vencer a Copa do Rei e, posteriormente, a Champions League, seria fortíssimo candidato a ser escolhido como o melhor do mundo e, assim, o protagonismo na seleção brasileira mudaria de mãos.