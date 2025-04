Após despedidas, Papa Francisco é sepultado em Roma

Papa Francisco foi sepultado neste sábado, 26, em Roma, na Itália. Segundo informações da Santa Sé, cerca de 250 mil pessoas acompanharam a cerimônia, que durou duas horas.

O enterro acontece após cerca de uma semana de despedidas e homenagens. Além dos fiéis, uma série de líderes mundiais acompanharam toda a cerimônia em um espaço previamente reservado pelo Vaticano.

Em vida, Francisco expressou o desejo de ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, sua igreja favorita. Com isso, ele se tornou o primeiro pontífice em 100 anos a ser sepultado fora do Vaticano. Após a cerimônia, um cortejo levou o corpo do Papa até o local.

Conclave

A partir desse momento, a Igreja Católica passa a ser preparar para o Conclave, que vai definir o próximo Papa. Seguindo as regras do Vaticano, a votação deve acontecer entre 6 e 10 de maio, já que costuma ser organizada de 15 a 20 dias após a morte do pontífice.