Acidente na Anchieta deixa dois mortos em São Bernardo

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 20 anos e de uma mulher ainda não identificada, na madrugada deste sábado (26), na Rodovia Anchieta, em São Bernardo. A colisão aconteceu por volta das 3h, na altura do km 24, pista norte, no bairro Baeta Neves.



De acordo com a Polícia Militar, o motociclista pilotava uma Honda CG 150 Sport quando colidiu na traseira de uma Kombi. Com o impacto, ele foi lançado sobre a pista e acabou atropelado por um caminhão e, em seguida, por um Hyundai HB20. Uma mulher, que também foi atingida durante o acidente, não resistiu aos ferimentos.



As duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas morreram pouco depois. O caso foi registrado como colisão, atropelamento e homicídio culposo na direção de veículo no 1º Distrito Policial de São Bernardo. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.