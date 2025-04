Prefeitura de Santo André cancela shows no Parque Guaraciaba

A Prefeitura de Santo André anunciou neste sábado (26) o cancelamento dos shows programados para o Parque Guaraciaba, devido às fortes chuvas que atingiram o local nos últimos dias. A decisão foi comunicada oficialmente pela administração municipal.



"Devido às condições climáticas e às fortes chuvas que atingiram o Parque Guaraciaba nos últimos dias, os shows programados para este sábado (26) foram cancelados", informou a prefeitura em nota.



As apresentações fariam parte da segunda edição do Samba no Guaraciaba, evento incluído na programação oficial do aniversário de 472 anos da cidade. A festa, que teria início ao meio-dia, contaria com shows de artistas como o grupo Pixote e o rapper MV Bill, além de outras atrações como Pagode do Testa, Realidade Cruel e o DJ Cássio.



Além dos shows, o evento teria entrada solidária mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que seriam destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, beneficiando cerca de 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.



O II Samba no Guaraciaba prometia reunir famílias, gastronomia e música em uma grande celebração no Parque Guaraciaba, localizado na Avenida Valentim Magalhães, 1.655, no Condomínio Maracanã. A programação de aniversário da cidade, no entanto, segue com outras atividades previstas até o fim de abril. A lista completa pode ser conferida no site oficial.