Após trair Shakira, Piqué e Chía teriam terminado romance pelo mesmo motivo

Clara Chía e Gerard Piqué não estão mais juntos. Segundo a imprensa espanhola, o ex-jogador de futebol e a modelo colocaram fim ao relacionamento de três anos em meio a suspeitas de traição e afastamento. Clara ficou conhecida internacionalmente após ser apontada como a responsável pela separação de Piqué e Shakira, que foram casados por 12 anos.



De acordo com o programa "Vamos a Ver", do canal Telecinco, a separação foi confirmada por amigos próximos de Clara Chía. Desde o início do ano, rumores sobre uma crise entre os dois ganharam força, principalmente após Piqué se mudar para Miami, nos Estados Unidos, para ficar mais próximo dos filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 12, frutos do relacionamento com Shakira.



Enquanto isso, Clara permaneceu na Espanha. Fontes afirmam que a jovem nunca criou laços com os filhos do ex-atleta, apesar de manter uma boa convivência com os pais dele.



Recentemente, Piqué teria sido visto em Miami acompanhado de uma mulher ruiva, aumentando ainda mais as especulações de uma nova traição. A jornalista Adriana Dorronsoro, durante o programa, revelou que Clara gostaria de dar passos mais sérios no relacionamento, como ter filhos, mas o jogador estaria reticente.