Anchieta e Imigrantes: trânsito tem bloqueios e pontos de congestionamento

O trânsito no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) apresenta pontos de interdição e lentidão na manhã deste sábado (26), conforme atualização da Ecovias, concessionária responsável pelas rodovias, às 9h45.



Na Rodovia Anchieta (SP-150), o tráfego está totalmente interditado no sentido São Paulo entre os quilômetros 55 e 40 devido a obras. Nos demais trechos da via, a circulação segue normal.



Já na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), o tráfego flui normalmente no sentido São Paulo entre os quilômetros 62 e 40, embora haja restrição para veículos pesados. Os outros trechos da rodovia também apresentam tráfego normal.



A Interligação Planalto (SP-041) está totalmente bloqueada nos dois sentidos: do km 1 ao 8 (sentido Imigrantes) e do km 8 ao 1 (sentido Anchieta). A alternativa para os motoristas é seguir diretamente pelas rodovias Anchieta ou Imigrantes, onde o tráfego, fora as interdições, está normal.



Na Interligação Baixada (SP-059), o tráfego é normal em ambos os sentidos entre os quilômetros 0 e 1,8.



A Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055) tem tráfego congestionado no sentido Guarujá, do km 0 ao km 1, por conta de um acidente. Situação semelhante é registrada na Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055), que apresenta lentidão no sentido Guarujá/Litoral Norte, entre os quilômetros 253 e 248.



Já na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), o tráfego é normal em ambos os sentidos entre os quilômetros 270,6 e 292,2.



As marginais direita e esquerda da Rodovia Anchieta também apresentam tráfego normal, nos dois sentidos.



A Ecovias orienta os motoristas a redobrar a atenção nos trechos de interdição e congestionamento e planejar o deslocamento com antecedência.