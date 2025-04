Camilópolis será primeiro bairro inteligente da região

O prefeito Gilvan Junior (PSDB) anuncia neste sábado o início do projeto Bairro Inteligente, um ambicioso plano da administração pública para tornar Santo André uma das cidades mais tecnológicas e sustentáveis do País. O local escolhido para dar o pontapé inicial no programa foi o bairro do Camilópolis.

Quando anunciou oficialmente o projeto, no início de abril, o prefeito adiantou que o Bairro Inteligente será equipado com tecnologia de ponta. “O bairro contará com pluviômetros, bueiros e semáforos inteligentes. Por exemplo, no nosso serviço de emergência temos GPS (Sistema de Posicionamento Global, em português), quando o veículo estiver se aproximando do semáforo ele vai abrir. O wi-fi será gratuito. Também terá sensor de temperatura para disparar alertas à população. E um conjunto de sensores que conversam entre si e com os sistemas da Prefeitura, agilizando serviços e políticas públicas”, disse à época Gilvan.

A ideia é que o bairro Camilópolis funcione como um projeto-piloto, mas o projeto pretende que toda a cidade esteja interligada no sistema de Internet das Coisas - que possibilita objetos físicos se conectarem à rede, troquem informações e ofereçam dados para a melhor gestão pública.