Professores do ensino superior da região decretam estado de greve

Os professores do ensino superior da rede privada do Grande ABC decidiram nessa sexta-feira (25), em assembleia, entrar em estado de greve, de acordo com informações do Sinpro-ABC (Sindicato dos Professores de Santo André, São Bernardo e São Caetano).

A categoria pede o reajuste da inflação, de 4,69%, e aumento real de 2%, além da revisão de 5% para 20% da hora-atividade, ampliação da licença-maternidade e paternidade e melhoria no plano de saúde.

O sindicato patronal oferece apenas a recomposição da inflação (4,69%), em dois pagamentos, um no primeiro semestre e outro no segundo, e acabar com a hora-atividade.

“Ao invés de oferecer reajuste e melhorias para a classe, querem retirar todas as nossas conquistas. Chegaram ao cúmulo de dizer que professores não trabalham mais, que o Chat GPT resolve tudo”, disse a presidente do sindicato na região, Edilene Arjoni.

A categoria decidiu ainda adotar o estado de ‘assembleia permanente’, o que significa que os professores podem ser convocados a qualquer momento para avaliar propostas ou declarar paralisação.