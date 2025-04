Santo André é palco da 22ª edição da Meia Maratona; saiba detalhes

A edição de 2025 da Meia Maratona de Santo André será realizada neste domingo (27). Esta é a 22ª edição do evento, que faz parte das comemorações de 472 anos da cidade. Além da prova principal, os atletas têm à disposição percursos de 10 km e 5 km. A corrida estava marcada anteriormente para o dia 29 de junho, mas foi remarcada para fazer parte das celebrações.

A largada está programada para as 7h, no estacionamento do Paço Municipal, com a chegada no mesmo local. Além dos adultos, crianças a partir de 4 anos podem participar da corrida, em distâncias que variam entre 50m e 400m, a depender da faixa etária.

As inscrições para o evento já estão esgotadas, e as entregas dos kits para os participantes são realizadas desde ontem, na Coop Empório, localizada à Avenida Portugal, 777, entre 9h e 18h.