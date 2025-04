Sem alarde, China isenta certos tipos de chips feitos nos EUA

A China isentou discretamente as tarifas sobre alguns semicondutores fabricados nos Estados Unidos, numa tentativa de proteger suas principais empresas de tecnologia de um confronto comercial intenso com o presidente Donald Trump.

Tarifas sobre pelo menos oito classificações de microchips fabricados nos EUA foram reduzidas para zero, em vez da taxa de 125% que Pequim impôs sobre todos os outros produtos dos EUA, relatou nesta sexta, 25, o site chinês Caijing. O artigo foi posteriormente deletado.

Mas dois importadores que falaram ao The Washington Post confirmaram que certos semicondutores estão isentos de tarifas. Uma empresa em Shenzhen listou as isenções no aplicativo de mídia social WeChat e postou capturas de tela de taxas de tarifa de 0% de um banco de dados aduaneiro.

Desafio

Pequim manteve uma postura desafiadora em resposta ao tom mais conciliatório de Trump esta semana. Ambos os lados têm encontrado dificuldades até mesmo em concordar se as conversas estão acontecendo, quanto mais sobre os passos necessários para reduzir as tarifas tão altas que basicamente equivalem a um embargo comercial.

A China está buscando isentar produtos "insubstituíveis", em vez de conceder isenções generalizadas, disse um executivo americano na China familiarizado com o assunto que falou sob condição de anonimato. Algumas empresas de saúde dos EUA receberam importações na China que não estavam sujeitas às novas tarifas, disse o executivo.

Risco

"Há algumas empresas que disseram que, se uma guerra tarifária de longo prazo continuasse, seu modelo de negócio não funcionaria na China e nós as veríamos sair", disse Michael Hart, presidente da Câmara Americana de Comércio na China, em um evento em Pequim ontem.

A China depende de empresas estrangeiras para chips de computador avançados, e muitos na indústria de tecnologia do país esperavam que os semicondutores escapassem das tarifas.

Muitos chips avançados são projetados por empresas americanas como Nvidia, Qualcomm e AMD, mas fabricados em Taiwan. As orientações disseram que, para fins de tarifas, a China não consideraria tais chips como originários dos Estados Unidos.

Questionado sobre as isenções, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que não estava ciente do assunto. A Administração Geral das Alfândegas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.