São Paulo defende invencibilidade contra o Ceará em Fortaleza

Invicto no Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o time do Ceará às 18h30 deste sábado (26), na Arena Castelão, em Fortaleza, em duelo válido pela sexta rodada.

O Tricolor paulista vem de triunfo importante em cima do Santos no Brasileirão, e contra o Libertad, atual líder do Campeonato Paraguaio, na Libertadores. A equipe paulista não sabe o que é perder na Primeira Divisão, e acumula uma vitória e quatro empates em cinco partidas.

O Ceará vive uma situação diferente. A equipe nordestina vem de derrota, por 1 a 0, para o Bahia. Isso fez com que o Vozão ficasse de fora do G-4, mas o time não deve medir esforços para assegurar a reabilitação.

O São Paulo ainda sofre com as ausências de Oscar e Lucas Moura, afastados por lesão. Luiz Gustavo e Pablo Maia desfalcam o Tricolor, além do atacante Calleri, em recuperação de cirurgia e que só deve retornar aos gramados em 2026.

O Vozão já pode contar com a volta do lateral-esquerdo Matheus Bahia. Já o lateral-direito Fabiano Souza cumpre suspensão. Ele se junta ao goleiro Bruno Ferreira, ao volante Richardson e ao atacante Fernandinho, todos machucados.

As equipes somam sete pontos cada, mas o São Paulo fica em décimo lugar por causa de uma vitória a mais do Ceará, quinto colocado.