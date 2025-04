No Rio, Netuno busca a primeira vitória na Série D

A estreia na edição 2025 da Série D do Brasileiro não foi como o Água Santa esperava e, após uma semana de preparação, o time diademense vai neste sábado (26) em busca de sua primeira vitória, às 16h, diante do Nova Iguaçu, no Estádio Jânio Moraes, no Rio.

Na primeira rodada, o Netuno foi derrotado, por 3 a 2, de virada, pelo Pouso Alegre-MG. Pelo lado dos cariocas, a estreia foi com empate, por 1 a 1, diante do Porto Vitória-ES.

Para sair com o resultado positivo em seu primeiro compromisso fora de casa na competição, o time treinado por Sérgio Guedes precisa superar marca que incomoda desde a última edição. Em 2024, o Água Santa jogou oito partidas como visitante, mas venceu apenas uma – foram três empates e quatro derrotas.

TRANSMISSÕES

A novela entre os clubes da Série D e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) continua. A entidade proibiu as equipes de realizarem as transmissão ao vivo de suas partidas, como aconteceu na edição do ano passado.

De acordo com nota da CBF, existem “negociações avançadas com empresas interessadas”, nas mídias televisivas e digitais, e que terão exclusividade do campeonato. Porém, o nome de nenhuma interessada foi revelado, e o torneio segue sem transmissões.