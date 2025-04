Santo André reinaugura Casa da Palavra após revitalização

Instalada em um casarão construído na década de 1920 na Praça do Carmo, no Centro de Santo André, a Casa da Palavra Mário Quintana retomou suas atividades nesta sexta-feira (25) após obras de revitalização. Além de um novo acesso e da reexecução do Cubo de Vidro, o espaço recebeu serviços de manutenção e reforma geral, instalação elétrica, hidráulica, acessibilidade total com plataforma e elevador, reforma da cobertura e piso, pintura geral, reforma da área da cobertura externa, paisagismo, além de um palco na área externa. Cerca de R$ 1,8 milhão foi investido na obra.

“A cada entrega, a cada obra, resgatamos mais a identidade da cidade. A Casa da Palavra agora se junta a vários outros símbolos que já passaram por revitalização, como o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, Teatro Conchita de Moraes, Biblioteca Cecília Meireles e Teatro Municipal Flavio Florence, além da Biblioteca Nair Lacerda e do auditório de Paranapiacaba”, disse o prefeito Gilvan Junior (PSDB).

As obras, que tornaram a Casa da Palavra totalmente acessível a pessoas com deficiência, contemplou ainda a criação de uma segunda entrada para o público. O novo acesso, dotado de rampa, é por meio do Cubo de Vidro, como é chamada a parede envidraçada do equipamento, e fica do lado oposto à fachada amarela tradicional, voltada para a Catedral Nossa Senhora do Carmo.

“Seguimos fazendo entregas que resgatam a história e o orgulho de Santo André, com o desejo de que as pessoas utilizem o espaço e se apropriem dos equipamentos da cidade”, complementou o prefeito Gilvan.

“Não é novidade para ninguém que Cultura, amplamente falando, faz a diferença na vida das pessoas. Ter a oportunidade de fazer parte desse momento tão afetivo, devolvendo aos usuários e população em geral este importante equipamento cultural, me faz acreditar que Santo André nunca deixou de ser uma cidade que respeita o morar e o habitar dos seus”, disse a secretária de Cultura, Azê Diniz.

LEGADO

A Casa da Palavra Mário Quintana foi criada em 1992 e serve como palco para seminários, palestras, exposições, saraus, cursos, oficinas e workshops relacionados à linguagem e à literatura. O equipamento funciona em um imóvel da década de 1920 onde morava uma tradicional família andreense: Antonio Queirós dos Santos e sua esposa, dona Paulina Isabel de Queiroz.

Na década de 1930 o imóvel foi alugado pela Prefeitura, que depois adquiriu o mesmo e destinou o espaço para diversos fins, como escola e pronto-socorro, servindo inclusive para abrigar o gabinete do prefeito, mantido no local até a inauguração do Centro Cívico (Praça IV Centenário), em 1968.