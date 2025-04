Shows de Pixote e MV Bill são cancelados devido às chuvas em Santo André

Os shows que aconteceriam neste sábado (26) no Parque Guaraciaba, em Santo André, foram cancelados em razão das condições climáticas adversas. As fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias comprometeram o espaço, além disso, há previsão de mais queda de água neste fim de semana. O evento traria atrações de peso, como o grupo Pixote e o rapper MV Bill,

A programação fazia parte das celebrações dos 472 anos de Santo André e contaria com a segunda edição do Samba no Guaraciaba. Além das apresentações, haveria opções gastronômicas e entrada solidária com a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

Os alimentos arrecadados seriam destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, que atende cerca de 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade por meio de 128 entidades assistenciais parceiras. A prefeitura ainda não informou se haverá uma nova data para o evento.