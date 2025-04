UE e Reino Unido fazem reuniões separadas com Bessent para discutir relações comerciais

Em meio a tensões comerciais, representantes da União Europeia e do Reino Unido se reuniram separadamente com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, nesta sexta-feira para discutir relações comerciais com os americanos, após a imposição de tarifas recíprocas pelo presidente Donald Trump.

O comissário de Economia e Indústria da UE, Valdis Dombrovskis, destacou a disposição do bloco em negociar: "Encontro cordial e franco com Bessent. Trocamos impressões sobre o impacto das tarifas dos EUA. A UE está disposta a buscar uma solução mutuamente aceitável", escreveu no X. Ele também reforçou a importância de políticas fiscais sólidas e do apoio contínuo à Ucrânia, em meio ao conflito com a Rússia.

Em reunião separada, o Reino Unido abordou um possível acordo de prosperidade econômica com os EUA. A ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, afirmou no X, após o encontro: "A relação entre Reino Unido e Estados Unidos tem gerado prosperidade para empresas e trabalhadores dos dois lados do Atlântico." Ela destacou que o objetivo das conversas é fechar um pacto alinhado aos interesses nacionais de ambos os países.