Edição de abril do Moeda Pet acontece no Parque Central neste sábado (26)

O Parque Central, em Santo André, será palco de mais uma edição do programa Moeda Pet, neste sábado (26). Promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), a ação ocorrerá das 9h às 13h, em formato drive-thru.

Assim como no mês passado, as trocas ocorrem em novo ponto: no bolsão de estacionamento de funcionários do local, localizado na Rua Gamboa, próximo à Praça Kantal Yasbek, a 100 metros da entrada principal do parque.

O Moeda Pet permite a destinação correta das garrafas plásticas, ampliando a reciclagem e o aumento da renda das cooperativas de reciclagem parceiras do município. Em troca, os participantes levam para a casa ração para cães e gatos ou podem doar o alimento para as ONGs e protetores parceiros.

Cada morador pode levar até três quilos de garrafas PET e trocar pela mesma proporção de ração. Um quilo do material plástico equivale a 20 garrafas de dois litros, 25 de um litro ou 36 de 600 ml.

No primeiro trimestre, as trocas mensais no Parque Central já permitiram distribuir mais de 2,1 toneladas de ração e enviar 42 mil garrafas plásticas para a o descarte ambientalmente correto.

Além da edição mensal no Parque Central, todo último sábado do mês, o Moeda Pet está presente nas 32 comunidades andreenses beneficiadas pelo programa Moeda Verde. A programação completa das iniciativas está disponível em http://www.semasa.sp.gov.br/moedaverde.