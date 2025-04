Sinfônica de Santo André homenageia U2 neste domingo no Parque Central

Os maiores sucessos do U2 vão ecoar no Parque Central neste domingo (27), interpretados pela Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa). A partir das 11h, a Ossa, ao lado da banda U2 Ultraviolet Tribute, apresenta o espetáculo U2 Sinfônico, que trará clássicos como Sunday Blood Sunday e Pride. O concerto tem entrada solidária, ou seja, sugere-se a entrega 2 kg de alimentos não-perecíveis.

A apresentação, que faz parte das comemorações do aniversário de 472 anos da cidade, dá início a uma programação cultural que terá espetáculos de dança com os aprendizes da Escola Livre de Dança (ELD), espetáculo de teatro infantil com a Cia Pia Fraus em parceria com o Sesc Santo André, apresentação da Liga das Escolas de Samba de Santo André, além de atrações itinerantes, apresentações de rock e MPB e também o Festival Multicultural – feira com empreendedores de economia criativa de Santo André.

“A Orquestra Sinfônica de Santo André tem uma longa tradição de apresentar espetáculos inesquecíveis com músicas de bandas de rock icônicas. Em anos anteriores, tocamos músicas de Queen e Led Zeppelin. E neste ano, é a vez do U2, com uma apresentação especial para celebrar o aniversário da cidade”, lembrou o maestro titular e diretor musical da Ossa, Abel Rocha.

Neste domingo, sob a regência do maestro Marcelo Falcão e com a banda U2 Ultraviolet, o concerto traz um programa composto por 12 músicas do repertório do U2 como Vertigo, One, Beautiful Day e Still haven´t found what I’m looking for. A banda, formada em 2016, por fãs do U2, busca combinar o espírito aventureiro do grupo com o conceito de uma banda tributo.

Pia Fraus e mais

Após o concerto, a concha acústica do Parque Central recebe a apresentação dos aprendizes da Escola Livre de Dança, às 13h30. O grupo de teatro de bonecos Pia Fraus se apresenta na sequência, às 14h, com Dinossauros do Brasil, um espetáculo teatral livremente inspirado no livro Novo Guia Completo dos Dinossauros do Brasil de Luiz E. Anelli.

Utilizando-se da conhecida fusão de linguagens da Pia Fraus, com teatro, teatro de bonecos, dança e artes plásticas, o espetáculo abordará de forma pouco convencional com grandes dimensões, educativa e bem-humorada o conteúdo sobre as espécies que existiram no Brasil. A apresentação é fruto de parceria com o Sesc.

Na sequência, as escolas de samba de Santo André integrantes da Liesa (Liga das Escolas de Samba de Santo André), se apresentam, às 16h.

Mas tem mais programação cultural na tenda azul do Parque Central, onde ficará o segundo palco. Lá, a partir das 12h, se apresentam a banda Seci e o cantor Danilo Nunes, além das bandas de rock School of Rock e Poisé, até as 17h. A tenda azul vai abrigar ainda os expositores de diversos ramos de artesanato, artes plásticas, moda, produtos naturais e alimentação do Festival Multicultural.

Apresentações itinerantes completam a programação. O cortejo Tem África Aqui começa a percorrer o parque às 13h30, e o cortejo Bumba Meu Boi, se apresenta às 14h30. O espetáculo teatral 'AnDança da Morte e dUmZé' será realizado às 15h30.