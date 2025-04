Sophie Turner dá indícios de término com aristocrata britânico após dois anos de relacionamento

Sophie Turner, conhecida por seu papel como Sansa Stark na série Game of Thrones, levantou suspeitas sobre o fim de seu relacionamento com o aristocrata britânico Peregrine Pearson. A atriz deixou de seguir Pearson no Instagram e compartilhou nos Stories a frase em italiano Tutto passa [Tudo passa, em tradução livre], fazendo sites como o Page Six, especularem a respeito de um possível término de namoro.

O relacionamento entre Turner e Pearson começou em novembro de 2023, pouco depois do anúncio do divórcio da atriz com o cantor Joe Jonas. Desde então, o casal manteve uma relação discreta, com algumas aparições públicas e postagens nas redes sociais. No entanto, recentemente, Turner removeu as marcações de Pearson em fotos antigas, incluindo uma homenagem de aniversário em que o chamava de meu anjo, embora não tenha apagado nenhuma foto com ele.

Nenhuma declaração oficial foi feita por ambas as partes até o momento. Sophie Turner, que recentemente venceu uma disputa legal pela guarda de suas duas filhas com Joe Jonas, parece estar focada em sua vida pessoal e profissional. A atriz retornou ao Reino Unido após o divórcio e expressou em entrevistas anteriores que se sente mais conectada consigo mesma em sua terra natal.