Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta segunda-feira (28)

O que os astros reservam para você neste dia 28 de abril de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Você começa a semana com boas energias na hora de lidar com dinheiro. Mas ligue suas antenas para não acreditar demais nos outros nem comentar com qualquer um sobre as suas coisas. Há chance de receber um dinheiro que não esperava mais tarde. Cuidado com o excesso de apego no romance porque a vida a dois pode ficar muito séria.

Cor: Preto.

Esta segunda será favorável para cuidar de alguns interesses pessoais. Você conta com determinação, paciência e responsabilidade para correr atrás dos seus objetivos. Demonstrações de carinho e cuidado com o relacionamento ajudam a fortalecer os laços com a pessoa amada.

Cor: Roxo.

Com a Lua infernizando o seu astral, vai ser preciso mais cautela e cuidado na hora de cuidar dos assuntos do dia a dia, inclusive no trabalho. A distância emocional pode se tornar um problema para o romance, tanto para quem já tem compromisso quanto para quem ainda está buscando um amor. Cuidado, apenas, pra não se isolar demais.

Cor: Azul-Turquesa.

A semana começa com ótimas vibes para se arriscar mais e buscar soluções inovadoras para problemas antigos, Câncer. No trabalho, mantenha o foco e tente pensar fora da caixa. Os amigos dão uma mãozinha pra você levantar o astral à noite. Com o par, interesses em comum ganham mais importância e ajudam a reforçar os laços no romance.

Cor: Amarelo-Ouro.