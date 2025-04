Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (28) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 28 de abril de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Segundou, e sua atenção deve se concentrar na vida profissional hoje. É um ótimo dia para colocar em prática planos ambiciosos e dar aquela deslanchada na carreira. Sua popularidade tem tudo para crescer e melhorar ainda mais a sintonia entre você e o par.

Cor: Cinza.

Agir em equipe será o segredo do sucesso nesta segundona. Mantenha o foco nas tarefas e não se distraia no serviço. À noite, o astral melhora e os relacionamentos ganham um pouco mais de otimismo e animação. Mantenha o bom humor e não dê espaço para a rotina se quiser melhorar o romance.

Cor: Azul-Claro.

A semana começa movimentada, com direito a reviravoltas e surpresas pelo caminho. A boa notícia é que elas têm tudo para serem favoráveis aos seus interesses, inclusive no trabalho. Há sinal de mais química nos momentos com quem ama, então aposte na sua sensualidade para deixar o par ainda mais na sua.

Cor: Violeta.

A segunda promete boas energias para os relacionamentos e você tem tudo para se entender melhor com as pessoas à sua volta. A boa notícia é que as estrelas trocam likes à noite e a paquera pode surpreender. Você e o par estarão mais unidos à noite, há sinal de romantismo e altas demonstrações de carinho.

Cor: Rosa.