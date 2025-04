Veja horóscopo desta segunda-feira (28) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 28 de abril de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Segundou com força e você já começa o dia com disposição para mergulhar nas tarefas. Aposte no trio fé, foco e café pra dar conta de tudo o que pintar pela frente. Cuidados básicos e uma rotina regrada trazem benefícios para a saúde. Mas vai ter que se desdobrar pra dar conta de tanta coisa e o romance pode ficar um pouco parados.

Cor: Creme.

No trabalho, vai dar um show em serviços que exigem criatividade. Confie no seu potencial e aposte em um bom papo à noite, porque você vai fazer o maior sucesso na conquista! O astral será perfeito para curtir a pessoa amada, fazer declaração de amor e animar a vida a dois.

Cor: Lilás.

No trabalho, você conta com praticidade e responsabilidade para fazer o serviço deslanchar. Tarefas domésticas ou que envolvem a família podem ser resolvidas com mais tranquilidade à noite. A boa notícia é que quem trabalha em casa tem mais chance de se destacar. O excesso de apego será o principal desafio para manter a paz no romance, então vale apostar em um programa caseiro.

Cor: Amarelo.

Seu lado comunicativo será seu maior trunfo nesta segunda e você pode explorar isso na hora de fazer contatos novos no trabalho. Você também conta com mais habilidade para se expressar com clareza, então aproveite para trocar ideias com os colegas e deixar a timidez de lado, assim fica mais fácil abrir caminho rumo ao sucesso. O astral descontraído deixa mais fácil conversar com a pessoa amada.

Cor: Azul-Royal.