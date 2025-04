Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer deste domingo (27)

O que os astros reservam para você neste dia 27 de abril de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A Lua passa a brilhar em Touro e coloca as finanças em destaque hoje, mas as energias ficam tensas pela manhã e há risco de perder dinheiro se agir por impulso ou se misturar amizade e dinheiro. A boa notícia é que a Lua Nova favorece as novidades à tarde. As finanças do casal ganham destaque, mas conversem pra não desperdiçar dinheiro com bobagens.

Cor: Preto.

A Lua brilha em seu signo hoje e ajuda a trazer um ânimo novo pra curtir o dia de folga. Mas a manhã fica tensa e é melhor você não se cobrar demais, nem exigir tanto dos outros. À tarde, a Lua Nova avisa que, se você tomar a iniciativa e correr atrás dos seus maiores sonhos, pode se surpreender. Drible os atritos com o par logo cedo, depois tudo entra nos eixos.

Cor: Azul-Marinho.

O domingo começa um pouco tenso, especialmente se tem planos para viajar ou encontrar os amigos. A Lua inferniza seu signo a partir de hoje, mas as coisas melhoram mais tarde e cabe a você usar seu jogo de cintura pra desviar dos problemas. No amor, deixe as conversas complicadas pra outro momento.

Cor: Violeta.

Nesta madrugada, a Lua entra em Touro e destaca seu desejo por aventuras e novidades. Porém, tensão ou desentendimento pode crescer e causar brigas com a galera, ainda mais se a treta envolver dinheiro. Com o par, não dê espaço para a críticas e valorize o que os dois têm em comum pra fechar o dia em paz.

Cor: Verde.