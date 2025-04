Signos: veja horóscopo deste domingo (27) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 27 de abril de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

O domingo começa meio tenso nos relacionamentos e a dica é aproveitar a folga pra dormir até mais tarde se puder. Com a chegada da Lua em Touro nesta madrugada, seu lado crítico se destaca e pode sobrar pra todo mundo se não pegar leve nos comentários mais ácidos.

Cor: Azul-Claro.

A Lua está de mudança para Touro nesta madrugada e promete animar seu lado mais aventureiro hoje. Mas o céu está tenso pela manhã e vai ser preciso bom humor para não se abater com os perrengues que podem surgir. A rotina pode se tornar a grande vilã no romance, mas isso muda com as energias da Lua Nova à tarde.

Cor: Amarelo.

O astral talvez não seja dos melhores nesta manhã e uma briga pode azedar a convivência com os amigos ou com quem ama. Mas, apesar de um ou outro perrengue logo cedo, você conta com good vibes pra dar a volta por cima mais tarde e fazer algumas mudanças importantes. Seu poder de sedução estará a todo vapor mais tarde e será sua melhor arma pra voltar às boas com o par.

Cor: Prata.

A entrada da Lua em Touro nesta madrugada avisa que os relacionamentos serão o grande destaque neste domingão. Pena que nem tudo será aquela maravilha pela manhã, porque o céu fica tenso e há risco de se envolver em treta em casa, do pessoal se meter na sua vida amorosa. Ainda bem que a Lua Nova envia boas energias à tarde e ainda dá tempo de ter bons momentos em casa ou com quem ama mais tarde.

Cor: Amarelo.