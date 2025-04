Veja horóscopo deste domingo (27) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 27 de abril de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Domingou, Sagita, mas a entrada da Lua em Touro pode exigir mais foco em assuntos de rotina, do serviço ou até de saúde. E com os astros se estranhando pela manhã, será preciso dedicação e disciplina para cuidar melhor do próprio corpo. Nada de muito novo no amor hoje, mantenha a calma.

Cor: Rosa.

O astral pode ficar tenso pela manhã, então nada de exagerar nos gastos, deixar seu lado possessivo sair do controle ou arrumar confusão à toa com quem ama. Mas também trago boas notícias e a Lua entra em seu paraíso astral ainda nessa madrugada, sinal de que você conta com criatividade e bom humor pra driblar qualquer perrengue que surgir pela frente.

Cor: Marrom.

Com a Lua desembarcando em Touro hoje, seu lado caseiro ganha destaque neste domingo. Reserve um tempinho para deixar a sua casa em ordem sem ficar esperando pelos outros: concentrar sua energia em algo prático pode ser construtivo, além de ajudar a contornar as brigas e atritos com os familiares.. A dois, controlar o ciúme será um desafio.

Cor: Azul-Esverdeado.

Domingou, e a Lua entra em Touro nesta madrugada, sinal de que você pode ampliar seus contatos e colocar o papo em dia com todo mundo. Mas a manhã promete alguns desafios e talvez tenha que lidar com boatos, gente fofoqueira ou desentendimento por causa do excesso de sinceridade. Deixe assuntos delicados para outro momento se quiser evitar problemas com o par.

Cor: Azul.