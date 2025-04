Feira em Santo André oferece 141 cães e gatos para adoção domingo (27)

Neste domingo (27) será dia de abrir o coração para um novo companheiro. A tradicional feira de adoção “Eu amo, eu adoto” retorna à tenda azul do Parque Central, em Santo André, das 10h às 15h, com 141 animais disponíveis para adoção – entre eles, 82 cães e 59 gatos, de todas as idades.



Promovido pela Prefeitura de Santo André, o evento tem como objetivo incentivar a adoção responsável e diminuir o número de animais abandonados nas ruas da cidade. Todos os pets foram vacinados e vermifugados. Aqueles com mais de quatro meses de vida já estão castrados; os demais sairão com a castração agendada em clínicas credenciadas.



Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Também será necessário passar por uma entrevista e assinar um termo de compromisso, garantindo que o animal será acolhido com responsabilidade. Durante a feira, os novos tutores recebem orientações sobre cuidados, alimentação e saúde dos pets.



O secretário de Saúde, Pedro Seno, reforça o papel da ação na cidade. “A feira ‘Eu amo, eu adoto’ é uma das nossas ações mais significativas quando falamos em saúde pública. A adoção responsável salva vidas, tanto dos animais quanto das pessoas que os acolhem”, destaca.



Além das edições mensais da feira, os moradores também podem visitar a Gerência de Controle de Zoonoses, localizada na Rua Igarapava, 239, na Vila Valparaíso, onde há cães e gatos disponíveis para adoção de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.