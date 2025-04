Santo André terá mudanças no trânsito e ônibus neste domingo (27); entenda

Motoristas e usuários do transporte público devem ficar atentos às mudanças no trânsito de Santo André neste domingo (27), por conta da realização da 22ª Meia Maratona da cidade. A largada está marcada para as 7h, no Paço Municipal, mas as interdições no entorno começarão mais cedo, a partir das 6h40, com liberação prevista até as 11h.

Segundo o Departamento de Engenharia de Tráfego (DET), a prova afetará importantes vias da cidade, como as avenidas Ramiro Colleoni, Dom Pedro II, Santos Dumont, Giovanni Batista Pirelli e a Edson Danilo Dotto (Perimetral rebaixada). Durante o evento, agentes de trânsito estarão posicionados ao longo do percurso para orientar condutores. O uso do aplicativo Waze é recomendado para quem busca rotas alternativas em tempo real.



Mudanças nas linhas de ônibus



A SATrans, responsável pela operação do transporte coletivo no município, informou alterações nos itinerários de diversas linhas municipais e intermunicipais durante a prova.



As linhas B63, I08 e TRO 196, sentido Shopping ABC, terão desvio pelas ruas Coronel Fernando Prestes, Coronel Alfredo Fláquer, Abílio Soares, João Ramalho, Guilherme Marconi, Doutor Erasmo, José Bonifácio, Gamboa, Largo Paraíso e Ibiapava, retomando depois seu trajeto normal.

Já as linhas que utilizam a Avenida Dom Pedro II (como B19, B21, B47, B49, S36 e várias intermunicipais) serão redirecionadas para a Avenida Industrial. As linhas B19 e B21, especificamente, também passarão pela Rua das Figueiras.



Para as linhas que cruzam a Perimetral (como B11, B13, I04, I07 e outras), o trajeto será pela Rua Tamoios até o viaduto que acessa a Avenida Dom Pedro I, retornando depois em direção ao Centro.



As linhas I02, T25, T27 e T29, que passam pela Giovanni Batista Pirelli, vão utilizar o Viaduto Salvador Avamileno. Já as que trafegam pela Avenida Firestone (TR101, T14, TR158 e TR403) serão desviadas para a Avenida Queirós dos Santos.



Por fim, as linhas B11, B13, TRO 069 e TRO 323, que transitam pela Rua Catequese e Rua das Monções, seguirão pela Avenida Padre Anchieta até a Avenida XV de Novembro e Rua Catequese, contornando o trecho bloqueado.