Meghan Markle usa momento sutil com Príncipe Harry para responder polêmica de vídeo evitando toque do marido

Na última semana, um vídeo capturando Meghan Markle aparentemente evitando segurar a mão do Príncipe Harry durante o TIME100 Summit, em Nova York, reacendeu especulações sobre a relação do casal. A imprensa britânica não demorou a apontar o episódio como indício de tensão no relacionamento deles.

Alguns veículos chegaram a sugerir que Harry estaria novamente assumindo o papel de coadjuvante, algo que teria sido uma constante em sua vida dentro da monarquia, especialmente diante da posição de destaque do irmão mais velho, William, herdeiro direto do trono. Essa sensação de estar sempre em segundo plano, aliás, foi uma das motivações por trás do título de sua autobiografia, Harry: O Que Sobra.

No entanto, Meghan Markle respondeu de forma sutil e direta, dissipando os rumores com uma publicação em sua conta no Instagram. Em um vídeo dos bastidores do evento, é possível vê-la trocando um beijo carinhoso com Harry. Na legenda, escreveu sem mencionar diretamente o momento viral:

Me sentindo grata pela conversa de ontem na Time100 Summit.

Essa não é a primeira vez que Meghan e Harry enfrentam rumores sobre sua vida conjugal. Em dezembro de 2024, o Príncipe Harry desmentiu boatos de divórcio durante uma conferência em Nova York, expressando pena pelos que disseminam informações falsas e destacando seu foco em ser um bom marido e pai.