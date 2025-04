Power Couple Brasil 7 estreia nesta terça com 14 casais; conheça

Após três anos fora do ar, o Power Couple Brasil retorna à tela da Record com nova roupagem e um elenco repleto de personalidades com histórias de amor que prometem movimentar a sétima temporada do reality. A reportagem do Diário esteve presente na coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (25), direto de Itapecerica da Serra, onde logo mais os casais estarão confinados. A estreia acontece na próxima terça-feira (29), com apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli, novidade do programa que chega com tudo.



Ao todo, 14 duplas participam da nova edição, que mistura influenciadores, ex-participantes de realities, atores e figuras públicas com diferentes trajetórias. Confira quem são os casais:



Ana Paula e Anthony

Conhecidos nas redes como o #CasalBlindado, os piauienses Ana Paula e Anthony somam mais de 3 milhões de seguidores. Estão juntos há seis anos e já participaram de Ilhados com a Sogra. Agora, querem provar a força da relação diante das pressões e desafios do reality.



Adriana e Dhomini

De Goiânia, o casal #DhominiEAdriana está junto desde 2005 e soma cinco filhos. Ele é empresário e apresentador; ela, corretora de imóveis. Com uma história que começou em uma fazenda, prometem mostrar cumplicidade, mesmo com as diferenças do dia a dia.

Emilyn e Neguinho

Com 14 anos de diferença, Emilyn e Everton Neguinho se conheceram na Festa do Peão de Barretos. Após um período separados, reataram no mesmo evento que os uniu. Moram em São Paulo e querem focar no crescimento pessoal e profissional durante o reality.

#EvertonEEmilyn

Fran e Júnior

Ela é influencer e tem 41 anos; ele é engenheiro de produção e tem 35. Moram juntos há cerca de um ano e meio em Valinhos, no interior de São Paulo. Os dois se consideram inseparáveis desde o primeiro encontro.

#Bilus



Cris e Kadu

Kadu Moliterno, 72, e Cristianne, 52, celebram 10 anos juntos nesta edição. O casal fitness, que já casou três vezes, aposta em uma relação baseada na transparência e no respeito às individualidades.

#KaduAnne



Silvia e André

Silvia Catra, viúva de MC Catra, e André estão juntos há pouco mais de um ano. Ela é produtora de eventos, ele é motorista executivo. A relação começou em um encontro com amigos no Rio e, desde então, não se desgrudaram.

#SilviaEAndre



Nat e Eike

Pais da pequena Filipa, de 4 anos, Natalia e Eike se conheceram em 2017. Hoje, vivem no Rio de Janeiro e usam as redes sociais como principal meio de trabalho. A participação no programa é vista como oportunidade para fortalecer a família.

#PaisDaPipa



Gi e Eros

Juntos desde 2010, Giovanna e Eros Prado formam o #TeamPrado. A história de amor começou no interior de São Paulo, entre bandejas e turnos de hotel. Hoje, compartilham a vida com dois filhos e dois cães. Ele é humorista, ela, empresária.



Bia e Gui

O casal mais jovem da edição: Bia, 20, e Gui, 22, moram no Rio e estão juntos há quase três anos. Ele atuou em novelas da Record e ela é estudante. A conexão entre os dois começou ainda nas férias da faculdade.

#TeamGuiBia



Giovanna e Diego

Direto do De Férias com o Ex Caribe, Giovanna e Diego formam o casal #Digi. Juntos desde 2023, conquistaram uma base fiel de fãs nas redes sociais. Moram em São Paulo e enxergam no reality a chance de consolidar a relação.



Carol e Radamés

Radamés, ex-jogador, e Carol, empresária, são pais de três filhos e vivem em Brasília. A história começou em uma loja de açaí e cresceu com o envolvimento da filha de Carol, hoje de 13 anos, que logo o adotou como pai.

#CasalFurlan



Tali e Rafa

De Orlando para o Brasil, Tali e Rafael Pessina são conhecidos da RedeTV!, onde se conheceram nos bastidores. Estão casados desde 2022, têm três gatos e planejam filhos em breve. Criadores do canal Orlando Para Todos.

#TaliERafa



Rayanne e Victor

O casal de atores Rayanne Morais e Victor Pecoraro mora no Rio e está junto há quase três anos, embora se conheçam há mais de uma década. Divertidos e apaixonados, prometem trazer leveza e romantismo à disputa.

#MoraisPecoraro



Gretchen e Esdras

Veterana dos realities, Gretchen retorna ao Power Couple ao lado do marido Esdras de Souza. Juntos desde 2019, celebram o amor com cumplicidade e respeito. A artista de 65 anos promete entregar entretenimento com sua já conhecida autenticidade.

#GretchenEsdras



A nova temporada do Power Couple Brasil promete emoção, conflitos e muito jogo de afinidade. A cada semana, os casais enfrentarão provas desafiadoras, apostas e eliminações — tudo sob o olhar atento do público.