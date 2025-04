Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer deste sábado (26)

O que os astros reservam para você neste dia 26 de abril de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Para hoje, mergulhe em tarefas desafiadoras no trabalho e não esqueça das mais chatinhas. A diversão está garantida com os amigos, mesmo que alguma disputa aconteça. No amor, o diálogo será a chave.

Cor: Preto.

Neste sábado, as estrelas mandam um recado: procure agir de maneira discreta e esconder seus planos se quiser ter sucesso. Isso vale tanto para o trabalho quanto para as finanças. À noite, a família estará ao seu lado para o que precisar. Nos assuntos do coração, confie mais em quem ama.

Cor: Marrom.

Você começa o fim de semana com mais disposição para encontrar os amigos e sair da rotina. Se a saudade falar mais alto, entre em contato com o povo que anda longe. Se precisa trabalhar hoje, há chance de se sair melhor focando em tarefas que podem ser feitas com a participação de outras pessoas. As estrelas prometem melhorar a convivência com quem ama.

Cor: Cinza.

Você conta com uma dose extra de determinação pra dar um show de competência no trabalho neste sábado. Pode surgir uma boa oportunidade de ganhar dinheiro à noite, mas evite riscos desnecessários. Nos assuntos amorosos, há sinal de seriedade nos momentos a dois, mas a boa notícia é que vocês podem dar um passo mais sério se a relação vai bem.

Cor: Rosa.