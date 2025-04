Signos: veja horóscopo deste sábado (26) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 26 de abril de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

O fim de semana começa em alto–astral e o desejo de cair na estrada tem tudo para crescer. Bom dia para iniciar um curso, fazer contatos novos e matar a saudade dos amigos que não vê há um tempo. O trabalho conta com boas energias. Mantenha a paz com o par à noite.

Cor: Verde.

Sabadou, e as mudanças estão em alta hoje. É um bom momento para rever alguns posicionamentos, tanto no trabalho quanto no dia a dia. A saúde pede mais atenção à noite. O desejo ajuda a reforçar os laços com quem ama.

Cor: Magenta.

As estrelas enviam excelentes energias para seus relacionamentos neste sábado. Tudo deve caminhar melhor do que esperava se focar a atenção no que precisa ser feito e não perder seus objetivos de vista. Reforce a sintonia a dois e capriche nas demonstrações de romantismo.

Cor: Branco.

Tudo indica que deve surgir muito trabalho pela frente neste sábado e será preciso manter o foco! Ainda bem que você vai contar com bom–senso de sobra pra cuidar das tarefas de rotina. A saúde conta com boas energias e você pode fazer ajustes para cuidar ainda melhor do seu corpo. À noite, a família pode pedir mais atenção da sua parte. Já a vida amorosa talvez fique em segundo plano.

Cor: Violeta.