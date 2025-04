Veja horóscopo deste sábado (26) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 26 de abril de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Logo cedo, a sorte deve sorrir para você em vários setores e pode até fazer uma fezinha ou participar de sorteios. No trabalho, aposte na criatividade e olhe mais ao seu redor, afinal, nunca se sabe quando pode cair uma oportunidade de ouro no seu colo. Um clima leve e romântico também anima as coisas com quem ama, mas saia da rotina à noite.

Cor: Lilás.

Pela manhã, sua atenção tende a se concentrar em assuntos domésticos e você não vai pensar duas vezes para programar algo com os familiares. Se precisa trabalhar hoje, pode surgir a chance de formar uma parceria. Um programa mais sossegado ou caseiro ajuda a manter a harmonia com quem ama.

Cor: Vermelho.

Sabadou, e tudo o que envolva comunicação ou pequenos deslocamentos e viagens rápidas conta com a proteção das estrelas. É um bom momento para ouvir pontos de vista diferentes e usar seus argumentos se quiser unir forças com os colegas pra finalizar tudo rapidinho no trabalho. Com quem ama, um bom papo e mais descontração podem fazer milagres.

Cor: Verde-Esmeralda.

No trabalho, você pode descobrir como usar seus pontos fortes e conquistar uma renda alternativa trabalhando em casa. Suas chances de ter sucesso aumentam se você confiar na família, inclusive na hora de buscar conselhos envolvendo dinheiro. A saúde talvez precise de cuidado extra à noite, então ouça seu corpo e não ignore um sintoma estranho. Cuidar das finanças do casal pode ser meio chato, mas há chance de vocês dois terem uma boa surpresa nessa área.

Cor: Branco.