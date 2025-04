Obituário - 28 de abril de 2025

SANTO ANDRÉ

Elias Ponciano da Silva, 92. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Elza Gomes Bezerra, 88. Natural de Anhumas (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Memorial Planalto.

Sônia Laly Simionato Arguello, 84. Natural de Piraju (SP). Residia no bairro São Judas Tadeu, em Tatuí. Cabeleireira. Dia 23, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Clovis Raimundo, 82. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Elizia Mencocini Rodrigues, 79. Natural da Caiabu (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sidney Elsie Rodrigues e Santos, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elizama Pereira da Silva, 65. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valmir Antonio, 61. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Sinval dos Santos, 56. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Servidor público municipal. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Maria Anastácio, 89. Natural de Portugal. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Adilson Vituri, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Enedina Carbonera Gozze, 75. Natural de Novais (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Cloves Cordeiro Ramalho, 74. Natural de Itaporanga (Paraíba). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jaime José da Silva, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elizabete Dias Prates, 52. Natural de Rio Pardo de Minas (MG). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Pedro Soares Campos Filho, 82. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Sebastião Menino da Silva, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 23, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Cícera Maria da Silva Moura, 75. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Vale da Paz.

Maria das Graças Reis, 73. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 23, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Izabel Valeriano da Costa, 72. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Mateus Chaves, 71. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Campos dos Oliveiras, Jacareí (SP).

André Utchuk, 64. Natural de São Paulo, /Capital. Residia no bairro Tabão. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Maria José de Sousa Batista, 62. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Alberto Schulz, 59. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Vale da Paz.

Miguel de Jesus Lopes, 29. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Aldenice Azeredo da Silva Pereira, 53. Natural de Condeúba (Bahia). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Autônoma. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Doralice Bispo da Silva Santos, 85. Natural de Ibicuí (Bahia). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Eleni de Souza, 79. Natural de Nova Lima (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 23 Cemitério São José.