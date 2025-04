Obituário - 27 de abril de 2025

SANTO ANDRÉ

Marieta Soares de Sousa, 103. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josepha Ruys Ferreira, 96. Natural de Atibaia (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Manoel de Lima, 91. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Alves, 89. Natural de Joaquim Távora (Paraná). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Marcílio Alves da Silva, 87. Natural de Serra Negra (SP). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Ex-deputado federal e ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Tamaki Kojo, 87. Natural do Japão. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

José Inácio da Silva Filho, 83. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amando Alves de Oliveira, 70. Natural de Uraí (Paraná). Residia no Condomínio Campos de Santo Antônio, em Itu (SP). Dia 22, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Dulceli Ribeiro de Araujo, 68. Natural de Remígio (Paraíba). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Garcia, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcia Aparecida Marques Corrêa, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cátia Rodrigues da Silva, 59. Natural de Carlos Chagas (Minas Gerais). Residia na Vila Liviero, em São Paulo. Técnica contábil. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Vilma Teresinha Matheuz, 92. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Pinto do Nascimento, 81. Natural do Estado do Rio de Janeiro. Residia no bairro Baeta Neves, em São Berardo. Ferramenteiro. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Francisca Cheruti Camargo, 75. Natural de Duartina (SP). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Wilson Roberto Casa, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Limpão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Orlanda Gritti Schiavinato, 102. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 22, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Theresa Garcia Feitosa Guedes, 88. Natural de Pereira Barreto (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Adilson Vituri, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Carlos Roberto Domiciano, 75. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Jardim da Colina.

Fabiana Silvados Santos, 43. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Evellyn Alves Ferreira, 29. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Joana Delmira da Conceição, 98. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Recanto, em Suzano (SP). Dia 22, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano.

Eduardo Alberto Teixeira de Campos, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 22, em Ribeirão Pires. Jardim da Colina, em São Bernardo.