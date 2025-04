São Caetano tem desafio importante contra Limeira na Copa São Paulo

A Associação Atlética São Caetano recebe o Limeira Basketball, neste sábado (26), às 17h (de Brasília), pelo returno da fase inicial da Copa São Paulo Adulta Masculina 2025. O duelo acontece no ginásio Municipal Delenice Ribeiro, em São Caetano, e o time da casa joga pela recuperação, visto que foi superado pelo Clube de Campo de Tatuí no seu compromisso mais recente.

Para o técnico Marco Aurélio Sacheta, a AA São Caetano precisa explorar positivamente o fato de jogar em seu ginásio. “Precisamos da vitória. Para isso temos que usar o mando de casa e se doar ao máximo, pois perdemos em Limeira no primeiro turno e sabemos a dificuldade de jogar contra este adversário. Treinamos bem durante e semana e vamos em busca o resultado positivo”, comentou.

Na classificação geral, o representante do Grande ABC ocupa a terceira colocação, somando duas vitórias e três derrotas. Já a equipe limeirense, que bateu o Basquete Catanduva em seu compromisso mais recente, aparece no segundo lugar, contabilizando três vitórias e uma derrota.

No duelo entre as duas equipes, válido pelo turno da fase inicial da Copa São Paulo, vitória do Limeira (70 a 65), atuando como mandante.

