Aos 51 anos de idade, Angélica fala sobre carreira e relembra trauma da infância

Após a presença de Xuxa Meneghel no Encontro, foi a vez da apresentadora Angélica marcar presença no programa da Rede Globo. Na manhã desta sexta-feira, dia 25, a esposa de Luciano Huck falou de sua carreira, foi surpreendida e relembrou um trauma da infância em conversa com Patrícia Poeta.

No início do programa, Angélica e Patrícia chegaram de táxi, fazendo referência ao hit Vou de Táxi, lançado por Angélica ainda na década de 1980. Além disso, a atração recebeu Micheli Machado e Juliana Silveira, ex-angelicats, para surpresa da homenageada.

- Elas começaram comigo no SBT e vieram junto para a Globo. Além da Micheli e da Juliana, o time tinha ainda a Geovanna [Tominaga] e a Mirella [Tronkos]. Tínhamos um grupo colorido e muito unido. Eu fico muito feliz quando eu vejo essas meninas que eu vi crescer e é lindo ver cada uma trilhando a sua carreira, elas criando a história delas. Eu fico que nem uma mãe, uma tia babona, admirando vocês.

Em seguida, a esposa de Luciano Huck relembrou de sua carreira:

- Em um dos convites que tive para vir para a Globo, o Boni queria que eu fizesse a novela Top Model. Na época, eu estava curtindo apresentar e não quis. Ainda assim, na própria Manchete, fiz O Guarani, minissérie do Walcyr Carrasco. Na Casa da Angélica, no SBT, também encontrava meus jeitos de atuar em quadros. Esse lado atriz acabava presente de alguma forma, seja nos programas, seja nos filmes.

Em outro momento, Angélica relembrou um trauma de infância envolvendo o seu pai, Francisco Ksyvicks. Além disso, ela falou do processo de recuperação:

- Eu estava na sala, ele quase morreu. Eu fiquei muito traumatizada, não gostava de gente, não gostava de ver ninguém, não queria ninguém. O único programa que eu gostava de assistir era o Chacrinha, e aí um dia ele me convidou na televisão para um concurso da criança mais bonita do Brasil.