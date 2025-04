Corinthians manda indireta para Palmeiras em teaser de novo uniforme e mostra fax com 'Mundial'

A vitória do Corinthians sobre o Racing de Montevidéu, pela Copa Sul-Americana, foi a última partida da equipe com o uniforme da temporada 2024/2025. Nesta sexta-feira, o clube publicou um "teaser" em suas redes sociais da nova camisa, que será utilizada até o início de 2026, inspirada no modelo usado no Mundial de Clubes de 2000. O alvinegro aproveitou a oportunidade para provocar o Palmeiras, seu maior rival.

No vídeo publicado nas redes do clube, a imagem de uma taça, em alusão ao Mundial de Clubes, sai impressa de uma máquina de fax. Na sequência, surge a frase: "O primeiro Mundial de um time brasileiro não chegou assim." O vídeo é uma referência à provocação de torcedores rivais com o Palmeiras, que buscam o reconhecimento da Copa Rio de 1951 como um título mundial. O time alviverde exibe uma estrela vermelha acima de seu escudo no uniforme em alusão a este torneio.

Em 2007, a diretoria do Palmeiras alegou ter recebido um fax da Fifa, reconhecendo a conquista com o status de Mundial de Clubes. Na ocasião, a equipe contou com ajuda da CBF e políticos brasileiros, que fizeram apelos ao então presidente Joseph Blatter. Oficialmente, no entanto, a Fifa nunca conferiu esse status à Copa Rio. E, por isso, a partir deste dia, a expressão "Mundial por fax" se integrou ao vocabulário do torcedor brasileiro.

A postagem do Corinthians também destaca a edição de 2000 do Mundial de Clubes, destacando o Corinthians como o "primeiro time brasileiro" a se sagrar campeão mundial. Apesar de a competição, disputada no Rio, ter sido a primeira a ser inteiramente organizada pela Fifa - e que teve um duelo brasileiro na decisão, no Maracanã, entre Corinthians e Vasco -, a entidade reconheceu posteriormente os títulos Intercontinentais, entre 1960 e 2004, com o mesmo caráter da edição de 2000.

O Palmeiras, no entanto, não entrou nessa conta, apesar de posicionamentos da entidade que criam uma interpretação ambígua do título palmeirense. A Fifa teria uma ata de uma reunião realizada em 2014 traduzida para o português e juramentada. Nesse documento, a entidade teria reconhecido o Palmeiras como campeão do mundo.

Em 2021, em entrevista feita com Rony, atacante do Palmeiras, durante o torneio no Catar, a entidade apontou que o Palmeiras buscava seu bicampeonato mundial para "igualar o número de Mundiais do Corinthians". Ou seja, 1951 era considerado pela entidade. Em seu site oficial, a Fifa aponta nesta data que são campeões mundiais apenas os times que ergueram o troféu com a chancela da entidade.

Considerando os títulos entre 1960 até agora, o Santos é o primeiro brasileiro a ter conquistado o Intercontinental, em 1962. Repetiu a dose no ano seguinte. Desde então, Flamengo (1981), Grêmio (1983), São Paulo (1992, 1993 e 2005), Internacional (2006) e Corinthians (2000 e 2012) também conquistaram o título.

Neste ano, a Fifa mudou o formato da competição. O anterior, disputado anualmente, foi substituído pelo Intercontinental, disputado por um representante de cada uma das Confederações continentais. A Copa do Mundo de Clubes, que será disputada nos Estados Unidos a partir de junho, agora acontece a cada quatro anos, com 32 participantes. Em 2025, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras estão na disputa.