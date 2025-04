China consulta empresas dos EUA sobre fragilidades na cadeia de suprimentos

A China tem questionado empresas norte-americanas que fazem negócios no país asiático quais componentes elas importam dos Estados Unidos e não conseguem obter em outros lugares, de olho na possibilidade de as tarifas interromperem a produção em território chinês.

"Minha interpretação é que querem garantir que as tarifas chinesas de importação não prejudiquem sua economia", disse Michael Hart, presidente da Câmara de Comércio Americana na China, cujos membros incluem Boeing, Honeywell e Qualcomm.

A China aumentou as tarifas sobre a importação de produtos norte-americanos em retaliação às taxas impostas pelo governo Trump.

Embora a China diga estar preparada para continuar lutando, a aproximação com empresas norte-americanas na China sugere que Pequim está cautelosa com os efeitos colaterais que podem prejudicar as cadeias de suprimentos locais.

