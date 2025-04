Lady Gaga deve reunir 1,6 milhão de pessoas em show histórico em Copacabana

A cantora norte-americana Lady Gaga promete transformar a praia de Copacabana em um verdadeiro espetáculo no sábado, 3 de maio, com show gratuito e estrutura de grandes festivais internacionais. A expectativa é de reunir 1,6 milhão de pessoas na orla carioca, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro.



A apresentação faz parte de um megaevento organizado pela Riotur e terá início às 21h45, com encerramento previsto para 0h15. Antes disso, dois DJs aquecem o público, a partir das 17h30 e 19h30, e um terceiro assume o palco logo após a performance da estrela pop.



Para receber o público, a prefeitura do Rio montou uma estrutura robusta. Serão 16 torres de som distribuídas ao longo da praia, 550 banheiros químicos — incluindo cabines acessíveis — e duas áreas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). A segurança contará com 78 torres de vigilância, 150 detectores de metais tipo raquete, 18 câmeras com reconhecimento facial e bloqueios com grades em ruas transversais.



No total, 1.310 agentes da Ordem Pública e Guarda Municipal atuarão com 78 viaturas, 24 motocicletas e 9 reboques. O monitoramento será feito por 240 câmeras, sendo 106 na Avenida Atlântica e outras 40 instaladas especificamente para o evento. O Centro de Operações também funcionará em tempo real para coordenar ações de diversos órgãos públicos.



A operação de transporte também será especial. O MetrôRio funcionará ininterruptamente das 23h do dia 3 até as 5h do dia seguinte, com intervalos de 20 minutos. SuperVia e VLT também terão esquema diferenciado, e os organizadores recomendam que o público insira créditos nos cartões com antecedência.



Além disso, haverá ações sociais, como identificação de crianças com pulseiras, campanhas contra violência sexual e trabalho infantil, e um espaço para filhos de ambulantes. A Secretaria da Mulher e a Assistência Social terão atuação direta na área do evento.