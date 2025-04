Carro 'dublê' de veículo destruído há 20 anos é apreendido em Diadema

Um carro com sinais de adulteração foi apreendido na tarde de quinta-feira (24) no Centro de Diadema, por policiais militares da 1ª Companhia do 24º Batalhão Metropolitano.





Durante patrulhamento com apoio do Projeto Radar, os agentes identificaram um veículo suspeito de ser dublê — como são chamados os automóveis clonados, que circulam com as mesmas características de um veículo verdadeiro. Após abordagem, foi constatado que o chassi estava adulterado e a numeração do motor havia sido suprimida.





O condutor afirmou ter adquirido o carro de um familiar, mas não soube explicar a origem. Segundo a polícia, o verdadeiro proprietário informou que o veículo original sofreu perda total em um acidente há mais de 20 anos e foi vendido como sucata.





O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema. O carro ficou apreendido para investigação.