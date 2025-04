Grande vilã de ‘Vale Tudo’ começa a aparecer neste sábado (26)

Na TV, quando há um alguém especializado pensando em programação e desenhando estratégias, normalmente coisas boas acontecem. E com uma maior antecedência, como deve ser, melhor ainda.

A Globo colocar o último capítulo de Volta Por Cima no sábado, e não na sexta, como de praxe, nada mais é, além do momento festivo da casa, que se aproveitar do fechamento e sucesso da novela de Claudia Souto, para também com isso alavancar Vale Tudo.

E uma ocasião, pensada e especialmente montada, para preparar a chegada da vilã Odete Roitman, vivida por Débora Bloch.

Exibir o encerramento de uma novela de considerável sucesso no sábado, dia em que, tradicionalmente, a audiência cai, é uma maneira de procurar segurar o público em casa e turbinar outros produtos – caso de Vale Tudo.

Não deixa de ser interessante. No papel, perfeito. Agora resta aguardar, para que também funcione na prática.

TV tudo





Visualizações A Taboola, líder global em recomendações de conteúdo na internet, analisou as visualizações de páginas relacionadas ao remake de Vale Tudo. De acordo com seus dados, Cauã Reymond e Bella Campos são os atores mais populares dentro da novela. Nem poderia ser diferente. Números Perto de completar um mês no ar, a novela já acumula 7,3 milhões de pageviews nos últimos 90 dias. Cauã aparece com 1.7 milhões de visualizações de páginas, seguido por Bella Campos, com 997 mil. Humberto Carrão possui 454 mil, enquanto Carolina Dieckmann e Alice Wegmann, 426 mil e 352 mil, respectivamente. Chegando com tudo Letícia Vieira, estreante em novelas, faz a Gilda, em Vale Tudo, moradora de uma comunidade que vê sua vida mudar após conhecer Raquel (Taís Araújo). O detalhe é que essa jovem atriz também será uma das atrações da série Vermelho Sangue – O Despertar da Fera, no Globoplay. Dois tempos O Grupo Bandeirantes promove duas estreias na próxima segunda-feira. Na TV paga, às 6h, Thalyta Almeida estará à frente do Jornal BandNews. Em TV aberta, às 8h15, finalmente, a chegada do renovado Bora Brasil, agora com o reforço de Rodrigo Alvarez. Pingos nos is Os rumores de que a Record, em Presidente Prudente, irá mudar de mãos e passar para a TV Fronteira, que será desafiliada da Globo em junho, não procedem. Providência a respeito, inclusive, serão tomadas, entendendo-se que foi um boato encomendado, com interesses comerciais e políticos. Requintes Sobre esse episódio de Presidente Prudente, a mentira teve tais requintes, que chegaram a inventar, uma contagem regressiva falsa no YouTube! Nada a ver. A Record segue e continuará no 7.1. Anúncio A Globo firmou parceria com a DAZN para transmissão da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O contrato garante os direitos de transmissão de todos os jogos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras na TV Globo e no SporTV. E mais Ainda sobre o Mundial de Clubes e independentemente dos brasileiros, o pacote da Globo inclui a transmissão de 50% dos jogos restantes da competição. Tudo isso, além das partidas de abertura e final no MetLife Stadium, em Nova York. Social Acontece, hoje, o casamento civil da Silvinha Abravanel com o cantor sertanejo Gustavo Moura. O religioso e a festa, toda no gênero country, serão em novembro. Cinema Imagine uma ‘empresa’ onde se pode alugar ou emprestar crianças para que elas sejam exploradas nas ruas ou semáforos pedindo dinheiro! Esse é o tema do filme Devolva-me, que terá André Mattos como grande vilão. Nubia Koelho assina a direção de elenco, enquanto Camila Cohen, a do longa. André Ramiro, Josi Larger, João Velho, Renata Castro Barbosa e Rodrigo Candelot também estão no projeto.

É hoje Conforme o prometido, ainda nesta sexta-feira, a direção do SBT, entenda-se Daniela Beyruti (foto), deve liberar informações da nova grade de programação. Existem algumas certezas, como o programa No Alvo, por exemplo. Outra pode ser o Casos de Família. Bate-Rebate - A MTV, nos mesmos usos e costumes, colocou vários ex-BBBs no De Férias com o Ex Caribe VIP, que estreia no dia 22 de maio. - O jornalismo da Globo em São Paulo tem relembrado nas suas manhãs trabalhos de profissionais que fizeram história na casa. - Ontem, por exemplo, entraram reportagens dos ‘jovens’ Celso Freitas e Carlos Nascimento. - Neste espaço, foi falado que Walcyr Carrasco deixaria Êta Mundo Melhor!, próxima das 18h, após escrever os 30 primeiros capítulos, para se dedicar à uma novela das 21h. - Informação que o próprio Walcyr confirmou em entrevista ao Bial. - Mauro Wilson segue com o trabalho das seis e está bem adiantado no roteiro. - Xuxa também marcará presença no grande show de aniversário da Globo, nesta próxima segunda-feira. - Nada certo ainda, mas Júlio Rocha é um nome bem cotado para integrar o elenco de Três Graças na Globo.

C’est fini

O Rede TV News, a partir de segunda-feira, vai exibir uma série especial em três episódios sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, que completam um ano. Com trabalho do repórter William Cury, serão relembradas algumas situações, como a do cavalo caramelo, que ficou em pé sobre um telhado, os locais mais atingidos e os gestos de solidariedade. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaborou José Carlos Nery