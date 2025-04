Pesquisadores da UFABC fazem o mapa de áreas de riscos em Mauá

Em agosto, os pesquisadores da UFABC (Universidade Federal do ABC) apresentarão em audiência pública o Plano Municipal de Redução de Riscos de Mauá, realizado em parceria com a Defesa Civil da Prefeitura de Mauá. O apoio da ação é do governo federal por meio da Secretaria Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades.

Os pesquisadores vão de rua em rua, visitando moradias e locais onde observam sinais que apontam vários tipos de riscos, como a desestabilização de talude que pode ocasionar deslizamento de terras.

O trabalho teve início em março do ano passado e foi realizado em etapas, com reconhecimento e levantamento do local. O Jardim Zaíra já recebeu a visita dos pesquisadores, que agora avançam para o Jardim Feital. “Já fizemos a área mais complexa e tem sido fácil dialogar com os moradores. Tudo foi fotografado por drones, que apontam detalhes como declividade dos terrenos, por exemplo”, explicou o engenheiro ambiental Fábio de Santis.

A também engenheira Talita Gonsales registrou o relato do morador do Jardim Zaíra Marcelo Veloso sobre a encosta atrás de sua oficina. Ele detalhou informações que passam a integrar o estudo. “No ano passado, houve uma atividade na rua de trás, que fica acima do meu terreno. Quando choveu, a água veio com pneu, entulhos e muita água barrenta”, disse Veloso.

“Quando percebemos o risco maior, já avisamos a Defesa Civil, que toma as providências. O importante é salvar vidas” afirma Gonsales,

Foi o que houve na intensa chuva do dia 31 de março. O volume esperado era de 2mm, no entanto, em 1h40, a cidade enfrentou uma chuva que acumulou 132mm.

Segundo a Prefeitura, as obras desenvolvidas na cidade ajudaram que em pouco tempo a água escoasse e as equipes pudessem iniciar o trabalho de limpeza, desobstrução de vias e orientação do trânsito. “A Defesa Civil já tinha antecipado ações preventivas para as áreas mais precárias, inclusive retirando famílias de áreas perigosas”, disse o Paço.