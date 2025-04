Maior e de casa nova, Megafeirão de Livros conquista fãs

Depois de anos sendo realizado na creche Amélia Rodrigues, em Santo André, o tradicional Megafeirão de Livros vive um novo capítulo. Em sua 31ª edição, o evento ganha fôlego, espaço e novos públicos ao se transferir para o Primeiro de Maio Futebol Clube. A mudança física acompanha a evolução do projeto, que nasceu como homenagem a Chico Xavier, mas hoje é um grande encontro de leitores de todos os estilos.

“A gente percebia que atuava muito bem dentro de uma gota, mas queria conhecer o copo d’água”, conta o idealizador do evento, Alexandre Marques, ao explicar o principal motivo da mudança de local. No novo espaço, o público encontra mais conforto térmico, variedade gastronômica e acessos facilitados, além de vários estacionamentos no entorno. A expectativa é que a mudança amplie o alcance do evento e traga ainda mais gente ao universo da leitura.

Se antes a feira era voltada ao universo espírita, agora a diversidade editorial se tornou marca registrada. São mais de cem mil livros e cem selos editoriais. “Tem romance, infantil, juvenil, mangá, literatura, poesia, espírita, evangélico, católico, esotérico, umbanda... é muita diversidade”, diz Alexandre. Também estão por lá clássicos como Machado de Assis e os principais lançamentos do mercado, muitos deles com até 50% de desconto.

A ex-professora Rosana Santos, 61 anos, visitante de longa data do megafeirão, aprovou a mudança de local. “Está bem organizado, acho que foram melhorando conforme a quantidade de pessoas. Trouxe uma lista com uns 20 livros e consegui quase tudo”, contou. Apesar da percepção de que a proposta espiritual do evento perdeu um pouco de força, ela destaca a diversidade como um avanço positivo.

Entre as melhorias, estão o parcelamento em até seis vezes sem juros, ou até dez vezes para compras acima de R$ 1.000, além da estrutura acolhedora. “Queremos que a pessoa fique confortável”, afirma Alexandre. “A gente entende que não é só sobre livros. É sobre transformar vidas.”

O Megafeirão funciona nesta sexta, das 11h às 22h; sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 9h às 19h.