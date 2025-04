Após acordo, Grito da Diversidade será em 20 de julho na Praça da Moça

A ONG Viva a Diversidade decidiu realizar a Parada do Orgulho LGBTQIA+ em 20 de julho, na Praça da Moça, após a Prefeitura de Diadema disponibilizar três datas no referido mês. A organização usou a tribuna na sessão de ontem da Câmara para criticar a falta de diálogo do governo municipal, que indeferiu o pedido feito em dezembro de 2024 de uso da praça em 13 de julho para realização do Grito da Diversidade, conforme vem ocorrendo nos últimos há 14 anos.

A entidade criticou ainda a Prefeitura ‘querer impor que o evento faça parte de um calendário de ações do governo proposto para setembro’. Após a fala da presidente da ONG, Lélia Batista Alves, que também cobrou emenda empenhada para realização da parada, Márcio Júnior (Podemos) esclareceu que lei de sua autoria estabelece 13 de julho como Dia do Rock, data em que a Praça da Moça receberá programação em alusão ao tema.

Após escolha da nova data por parte da organização, o líder de governo Francisco Gonçalves Nogueira Júnior, o Juninho do Chicão (Progressistas), se comprometeu com a autorização para o evento no dia 20. “O Grito acontecerá em julho como a ONG quer e o que tiver de recurso (para a parada) nos comprometemos a dar encaminhamento”, pontuou.

Em nota, a Prefeitura reafirmou que em nenhum momento impediu a realização do evento em julho. “Em virtude da Praça da Moça estar com a programação prevista no dia 13 de julho, a administração ofereceu a liberação do local nos outros domingos. A ONG aceitou, então, no dia 20 de julho”, destacou.