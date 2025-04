Leonardo Alves busca recursos para criar centro TEA em Mauá

O vereador de Mauá Leonardo Alves (PSDB) busca apoio dos governos do Estado e federal para a implementação de um centro de referência especializado ao atendimento de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) na cidade. Para isso, além da interlocução política com diversos agentes públicos encabeça abaixo-assinado solicitando das mais diversas esferas governamentais recursos para o projeto.

O documento, de acordo com o parlamentar, até ontem contava com mais de 11 mil rubricas, entre digitais e físicas. Além disso, Alves lembrou ser autor de requerimento ao governo federal pedindo a inserção do centro TEA no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções.

Outra frente adotada pelo vereador refere-se a uma agenda com Marcos da Costa, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do governo paulista, que ocorrerá nos próximos dias na Capital.

Além de buscar apoio e recursos, Leonardo Alves também estuda modelos de sucesso em infraestrutura e serviços que possam ser replicados em Mauá. Entre os exemplos apontados pelo vereador, o TEAcolhe de Santo André.

Em visita ao equipamento no bairro Campestre no início desta semana, o vereador lembrou que “com vontade política, planejamento e compromisso é possível entregar dignidade para famílias que hoje estão desassistidas”.

Leonardo Alves disse que a visita ao TEAcolhe andreense o inspirou e, por isso, quer adotar o mesmo modelo em território mauaense. “A unidade de Santo André é um exemplo. Quando recebi relatos positivos sobre o funcionamento do centro fui conferir in loco o atendimento multiprofissional com neuropediatra, psicólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional”, disse o parlamentar ao Diário.

O vereador tucano, no curso de seu mandato anterior, entre 2021 e 2024, promoveu audiências públicas para debater o tema com a sociedade e teve projeto de sua autoria aprovado convertido na Lei de Proteção às Pessoas com TEA.